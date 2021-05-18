Van'da "prestij cadde" çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan "prestij cadde" uygulaması kapsamında Sıhke, Erek Dağı ve Zübeyde Hanım caddeleri yenilenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte başlatılan "Prestij cadde" uygulaması bu yıl da devam edecek.

Bu kapsamda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projeleri hazırlanan Sıhke, Erek Dağı ve Zübeyde Hanım caddelerinde yenileme çalışmaları yapılacak.

İki Nisan Caddesi'nden başlayıp Koçibey Caddesi'ne kadar uzanan yaklaşık 1530 metrelik Zübeyde Hanım Caddesi'nin yanı sıra Beşyol Meydanı'ndan Yeniyol'a kadar uzanan yaklaşık 440 metrelik İskele Caddesi de aynı proje kapsamında yenileniyor.

Projelerinde peyzaj çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, yeşil dokuya sahip olan Zübeyde Hanım Caddesi'nde yol kenarlarında bulunan mevcut ağaçları koruyacak.

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak hazırlanan projede, kaldırımlarda andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, yol kenarında dekoratif ışıklandırma, kaldırım boyunca hissedilebilir engelli yürüme bandı, kaldırım altında fiber-optik hattı, yağmur suyu drenaj hattı yapılacak, elektrik hatları da VEDAŞ ekiplerince kaldırım altına alınacak.