Van'da prestij cadde çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'da prestij cadde çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesince kentin bir çok noktasında yürütülen prestij cadde çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesince kentin bir çok noktasında yürütülen prestij cadde çalışmaları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci etabı tamamlanan Hacıbekir Caddesi'nde ikinci etap çalışmalarına başlandı. Asfalt ve kaldırım sökümü yapan ekipler, yapılan zemin iyileştirme ve aydınlatma direklerinin montajını tamamladı. Asfalt serimine başlanan caddenin İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasındaki kısmı trafiğe kapatarak çalışmaları hızlandırdı. Hummalı bir çalışma yürütülen caddenin 750 metrelik ikinci etabının bugün bitirilmesi planlanıyor.

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