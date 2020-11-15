Van'da prestij cadde çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince kentin bir çok noktasında yürütülen prestij cadde çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, prestij cadde projeleriyle caddelerin modern bir görüntüye kavuşması için bu yıl başlatılan çalışmalar sona erdi.

Proje kapsamında yenilenen Hastane ve Hacıbekir caddeleri ve Van AVM ile Soydan kavşağı arasındaki yollarda son olarak yol çizgi ve uyarıcı levha çalışması yapıldı.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda caddeler yeni görünümüne kavuştu.

Prestij cadde projelerinin önümüzdeki yıl devam edeceği kaydedildi.