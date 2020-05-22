Van'da prestij cadde uygulaması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij cadde projeleri kapsamında Milli Egemenlik Caddesinde yenileme çalışmaları başladı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentin önemli caddelerinde ekonomik yaşamın hareketlendirilmesi ve modern görünüme kavuşturulmasını amaçlayan belediye, İkinisan ve İskele caddelerinin ardından Milli Egemenlik Caddesi'nde de çalışmalara başladı.

İki etap halinde yapılacak çalışmaların 2-3 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.