Van'da rahatsızlanan 13 yaşındaki Rojin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Van'da rahatsızlanan 13 yaşındaki Rojin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi - Son Dakika

Van'da rahatsızlanan 13 yaşındaki Rojin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

1 saat önce

VAN'da kronik akciğer ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle rahatsızlanan Rojin Özmen (13), tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Van'da rahatsızlanan 13 yaşındaki Rojin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi, System.String[]

VAN'da kronik akciğer ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle rahatsızlanan Rojin Özmen (13), tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. İnşallah ileride Ankara'ya gezmek için de gelecek" dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin kızı Rojin Özmen, rahatsızlanması üzerine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin pediatri yoğun bakım servisinde kronik akciğer ve böbrek hastalığı tanısı konulan Rojin'in, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Rojin Özmen, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ve Van Ferit Melen Havalimanı'na inen ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

BAKAN KOCA: DOKTORLARIMIZ ELLERİNDEN GELENİ YAPACAK

Sağlık Bakanı Koca, Rojin'in tedavi için hava ambulansıyla Van'dan Ankara'ya getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Rahatsızlığı acil müdahale gerektiren kızımız Rojin'i bu gece hava ambulansıyla Van'dan Ankara'ya getirdik. Doktorlarımız onun için ellerinden geleni yapacak. Rojin 13 yaşında. İnşallah ilerde Ankara'ya gezmek için de gelecek" dedi.


Ankara, Rojin, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:57 Kaynak: DHA
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