Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

16.03.2022 21:07
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Gürpınar ilçeside aniden rahatsızlanan Hüsnü Oktay (56) için yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

VAN'ın Gürpınar ilçeside aniden rahatsızlanan Hüsnü Oktay (56) için yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Oktay, devreye UMKE ekiplerinin girmesiyle yaklaşık 6 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Van'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi Kayrakdere Mezrası'nda oturan Hüsnü Oktay, vücut uyuşukluğu ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Oktay'ın yakınları 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. Hemen yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince, devreye UMKE ekipleri girdi. Paletli araçlarla hastaya ulaşan ekipler, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hüsnü Oktay'ı yaklaşık 6 saatin sonucunda hastaneye ulaştırdı.


Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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