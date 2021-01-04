Van'da rahim ağzı kanseri farkındalık etkinliği - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, serviks (rahim ağzı) kanserine dikkat çekmek amacıyla sağlık personeline broşür ve yeşil kurdele dağıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Şebnem Kartal ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, "1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla sağlık personeline rahim ağzı kanseri konusunda bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, rahim ağzı kanserinin, meme ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanserinin erken dönemde tespit edildiği zaman önlenebilen bir hastalık olduğunu belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanseri taramaları İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre, 30-65 yaş grubundaki her kadın 5 yılda bir HPV-DNA ve Pap-smear testi ile taranmaktadır. HPV-DNA testi ve smear alınması son derece kolay bir işlemdir. Erken evrelerde hastalığın tedavi edilme şansı oldukça yüksektir. Sigara kullanmamak ve sağlıklı beslenmek rahim ağzı kanserinden korunmada etkilidir."

Kartal ise düzenli yapılan kanser taramalarının büyük önem taşıdığını kaydederek, "Erken teşhis konusunda bilinçli olup, zamanında taramalarımızı yaptırabilirsek, büyük oranda kanserden korunmuş oluruz. Vatandaşlarımızdan erken teşhis ve taramalar konusunda bilinçli olmalarını istiyoruz." dedi.