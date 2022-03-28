Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

28.03.2022 17:15
Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ramazan ayı öncesi, kent genelindeki camileri dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ramazan ayı öncesi, kent genelindeki camileri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Camilerde ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını ramazan boyunca sürdürecek.

Vatandaşlardan Necmettin Aslantaş, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Camiler sürekli dezenfekte ediyor. Bu çalışmalar sağlığımız için çok önemli. Belediyemizden Allah razı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
En güzel Van kedisi seçildi En güzel Van kedisi seçildi Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor Van Büyükşehir Belediyesinin mahalle toplantıları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Bulgarlar, Ramazan alışverişi için Edirne'ye geldi! Dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:24:31. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement