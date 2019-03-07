Son Dakika Haberleri: Van'da Regaip Kandili İdrak Edildi

Van'da Regaip Kandili İdrak Edildi

31 dakika önce

Vanlılar üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.

Van'da Regaip Kandili İdrak Edildi, System.String[]
Vanlılar üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından merkezde bulunan Ulu Cami'de bir program düzenlendi. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde Vanlılar, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla idrak etti.

Gecede okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üç aylar ve kandil gecelerinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu ifade eden Kesti, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra semaya açılan ellerle bol bol dua edilirken, cemaat kıldığı yatsı namazının ardından camiden ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Van, Regaib Kandili, Güncel
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