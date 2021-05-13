Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi

13.05.2021 08:54
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir BelediyeBaşkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valisi ve Büyükşehir BelediyeBaşkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği tarafından İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisinde düzenlenen bayramlaşma programına il protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayram namazının ardından caminin avlusunda Vali Bilmez ile protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla selamlaşan Vali Bilmez, daha sonra beraberindekile Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van halkının bayramını kutladığını belirtti. Tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez, "Dişlerini biraz daha sıksınlar. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor. Bu bayram süresince de maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlı olmalarını, sevdikleriyle iletişim kanallarıyla bayramlaşmalarını talep ediyorum. İnşallah bundan sonra daha rahat bir dönemi hep birlikte yaşayacağız. Birbirimize sarılarak bayramlaşacağımız günler inşallah geri gelir" dedi.

"Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Vatandaşların bayramını kutlayan AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ise "Buruk bayramda sabah itibariyle Filistin'de yaklaşık 66 şehidimiz oldu. Bunların çoğunluğu ise çocuklardan oluşuyor. Türkiye olarak bütün gücümüzle zalime karşı dur deme noktasında bir gayret noktasındayız. Bunu İslam ülkelerine ve dünyanın da insafına havale ediyoruz. Onların çaba ve gayretleriyle bu zulüm bir an önce durur" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da tüm İslam halkının bayramını kutlayarak, "Korona virüsten vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu Pandemi sürecinde kurallara uyalım. Zorlu süreçleri inşallah hep beraber aşacağız. Allah milletimizin yardımcısı olsun İsrail'e lanet olsun. İsrail çoluk çocuk herkesi katliama tabi tutuyor. İnşallah onun da hesabı verilecektir. Buna inanıyoruz ve milletimize sağlıklı günler diliyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN

Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi
Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi

Emin Bilmez, İpekyolu, Bayram, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto eden çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi Bayram sonrası normalleşme başlıyor! İşte masadaki üç aşamalı plan Bayram sonrası normalleşme başlıyor! İşte masadaki üç aşamalı plan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı

Son Dakika Haberleri
09:20 Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor
09:14 Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları
09:10 Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor         
09:20
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yaptı! Demet Özdemir, duygusal paylaşımıyla herkese veda etti         
08:12
Elon Musk, Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı, krito paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk, Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı, krito paranın değeri yüzde 10 düştü         
07:49
Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
07:28
Demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı         
06:31
Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var         
23:45
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir         
22:43
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı         
19:39
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 09:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da resmi bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement