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Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı

29.01.2022 02:30
Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı

Van merkezli üç ilde sahte çek düzenleyerek resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Van merkezli üç ilde sahte çek düzenleyerek resmi belgelerde sahtecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçlarını gerçekleştirenlere yönelik Van merkezli İzmir ve Hakkari'de operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 732 bin lira olan 5 sahte çeki piyasaya sürdükleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Dolandırıcılık, Kaçakçılık, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da resmi belgede sahtecilik yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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