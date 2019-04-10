Son Dakika Haberleri: Van'da Rüşvet Operasyonu

Van'da Rüşvet Operasyonu

57 dakika önce

Van'da, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.

Van'da Rüşvet Operasyonu, System.String[]
Van'da, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, ilgili mahkeme kararıyla yapılan takip sonucu, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı C.S. ile kendisine rüşvet verdiği değerlendirilen N.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:08 Kaynak: AA
İpekyolu, Van, Güncel
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