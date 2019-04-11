Van'da Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama
59 dakika önce
İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.
İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamda, ilgili mahkeme kararıyla takip başlattı. Yapılan takip sonucunda, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı C.S. ile kendisine rüşvet verdiği değerlendirilen N.A. gözaltına alındı. C.S. ve N.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - VAN
Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi
Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama
İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı