Son Dakika Haberleri: Van'da Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama

Van'da Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama

59 dakika önce

İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.

Van'da Rüşvet Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
İpekyolu İlçe Tapu Müdür Yardımcısı ile ona rüşvet verdiği değerlendirilen kişi tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İpekyolu Tapu Müdürlüğünde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamda, ilgili mahkeme kararıyla takip başlattı. Yapılan takip sonucunda, İpekyolu Tapu Müdür Yardımcısı C.S. ile kendisine rüşvet verdiği değerlendirilen N.A. gözaltına alındı. C.S. ve N.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
Van, İpekyolu, 3. Sayfa
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