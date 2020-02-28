Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu sağ yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen malzemeler sergilendi.

Van'da sağ yakalanan teröriste ait malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu sağ yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen malzemeler sergilendi.


Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 27 Şubat günü Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2013 yılından beri 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalandı. Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait ele geçirilen 2 adet piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman basınla paylaşıldı. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
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