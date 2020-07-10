Van'da sağanak bazı mahallelerde sele neden oldu - Son Dakika

Van'ın Özalp ve Erciş ilçelerinde sağanak, bazı mahallelerde sele neden oldu.

Özalp ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü, küçükbaş hayvanlar suya kapıldı.

Selden dolayı Mamedik Dağı'ndan inen taş yığınları, Van-Özalp kara yoluna ulaşımı aksattı.

Taş ve moloz yığınlarından dolayı kısmen ulaşıma kapanan Van-Özalp kara yolunda ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erciş'te ise Hasan Abdal ile İkizçamlı mahallelerinde bazı evleri su bastı, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Belediye ekipleri mahallelere giderek çalışma başlattı.