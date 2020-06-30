Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Van'ın İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerinde gün boyu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerinde gün boyu etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle gün içerisinde Büyükşehir Belediyesine 130 sel ve taşkın ihbarı geldiği belirtildi. Kentte sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün içerisinde ara ara şiddetini arttıran sağanak, birçok yerde sel ve su taşkınlarına yol açtı. Etkili olan sağanak İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerinde birçok noktadan 130'u aşkın sel ve su taşkını ihbarı geldi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği sel suları sonucu birçok ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale gelirken birçok hayvan da telef oldu. Erciş ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonucu bir ahırı su bastı. İlçe Jandarma ekipleri ve Erciş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahale ettiği olayda, sel sularına kapılan 74 koyun telef oldu. Koyunların sel sularına kapıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 ilçedeki itfaiye ekipleri sel ve su taşkınlarına karşı hazır bekliyor."

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 21:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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