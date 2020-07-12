Van'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

Van'ın Muradiye sağanak, bazı mahallelerde sele neden oldu, tarım arazileri su altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı mahallelerdeki tarım arazileri zarar gördü, kışın hayvanların beslenmesi için toplanan otlar suya kapıldı.

Zararlarının büyük olduğunu belirten Kandahar Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Bayacar, öğle saatlerinde başlayan sağanaktan dolayı arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

20 bin bağ otun suya kapıldığını aktaran Bayacar, yetkililerden yardım istedi.