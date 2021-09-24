Van'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Van'da sağanak yağış etkili oldu

VAN - Van'da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği, yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde zaman zaman yerel olarak kuvvetli olmasının beklediği bildirildi.

(YLM-MSA-Y)