Van'da sağlık çalışanları kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentteki kamu sosyal tesislerinin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini bildirdi.

Sünnetçioğlu yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in destekleriyle kentteki tüm sağlık çalışanlarının kamuya bağlı sosyal tesislerden ücretsiz yararlanabileceğini aktaran Sünnetçioğlu şunları kaydetti:

"Van Hekim Evi, Van İskele Öğretmenevi, Van Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Misafirhanesi ve tüm ilçelerdeki öğretmenevleri personelimize tahsis edilmiştir. Tesislerde kalacak personellerimizin yemek ve diğer ihtiyaçları müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Sağlık çalışanlarımız, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Sosyal izolasyonun büyük önem kazandığı bu dönemde, ildeki sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görevlerine devam etmektedir. Hastalığın yayılmaması için önlemler alınmıştır."