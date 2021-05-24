Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti - Son Dakika

Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti

24.05.2021 13:50
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre VAN'da trafik kazasında ayağından yaralanan kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 polis ve 1 jandarma görevlisini darp ettiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

VAN'da trafik kazasında ayağından yaralanan kişinin, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 polis ve 1 jandarma görevlisini darp ettiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

Olay, dün Edremit İlçesindeki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisinde meydana geldi. İpekyolu ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde trafik kazası sonucu hastanenin acil servisine kaldırılan ismi açıklanmayan 24 yaşındaki kişi;  2 doktor, 2 güvenlik görevlisi, 1 jandarma ve 1 polis memuruna saldırarak darbetti. Yaşanan olay üzerine, Hastane yönetimi bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaralı saldırgan tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMAYaşanan şiddet olayı ile ilgili Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, polis, güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla olayın yaşandığı Acil Servis önünde basın açıklaması yaptı. Başhekim Doç. Dr. Çelik, açıklamasına şunları söyledi:  "Bugün burada sağlıkta şiddet, maalesef sevmediğimiz, üzüldüğümüz bir haberi paylaşmak için bir buradayız. Dün gece saat 22.00-23.00 civarı bir trafik kazası sonrası yaralı bir vatandaşımız 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim Araştırma Hastanesi Yetişkin Acil Bölümüne getirildi. Getirilen vatandaşımız,  kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sırada tedavi eden doktor arkadaşımızı  göğsüne gelecek şekilde darp etti. Daha sonra görüntüleme için tetkikleri yapılırken götüren hastane polisimizi maalesef darp etti, aynı şekilde orada bulunan jandarma personelimizi darp etti. Daha sonra tekrar  Acil'e kırmızı alandaki kabine getirilirken 2 güvenlik görevlisi arkadaşımızı darp etti. Bu hastamız trafik kazasından sonra yaralı olduğu için hem hastane güvenliğimiz, hem hastane polisimiz, doktor ve hemşire arkadaşlarımız herhangi bir fiziksel temasta bulunmamaya özen gösterdi. Ancak hastamız maalesef bahsettiğim çalışanlarımızı darp etti. Bu üzücü olayda biz hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın yanında olduğunu belirtiyoruz. Vatandaşları, toplumumuzu, hele hele bu dönemde pandemi yükünün bu kadar ağır olduğu bir dönemde sağlık çalışanlarının yanında bulunmaya davet ediyoruz."SALDIRGAN TEDAVİ ALTINDA'"Biz hastane ailesi olarak 1,5 yılı aşan bir süredir salgınla mücadele ediyoruz.Vatandaşlarımızın can sağlığı için kendi sağlımızdan oluyoruz." diyen Başhekim Doç. Dr. Çelik, şöyle devam etti: "Can siperane hizmet veriyoruz. Bu tür sağlıkta şiddet gibi üzücü olaylar hem motivasyonumuzu bozuyor, hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor. Dün bu olaya neden olan 24 yaşındaki şahıs, belki geriye dönük bakarsa, bugünkü olaya bakarsa kendisi dahi üzülecektir, bu yaptıklarından dolayı üzgün olacaktır ve belki pişman olacaktır. Sağlıkta tüm toplumun hizmete ihtiyacı var. Bu hassas dönemde vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Saldırganın dizi ve boynunda kırıklar olduğu için ve bu kırıklara rağmen bu şiddeti uygulayan bu kişi şu anda tedavi altında. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ve hastane polisimiz de gerekli işlemi yaptı. 2 hekim arkadaşımız hem fiziksel, hem şiddete maruz kaldı. 2 güvenlik, 1 jandarma ve bir polis 2 personeli darp edildi. Toplam 6 kişi şiddete maruz kaldı"dedi.

Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jandarma, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı         
14:07
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu         
22:46
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:32:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement