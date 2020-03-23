Van'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Van'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Korona virüsüne karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek devam ediyor.

Van'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Korona virüsüne karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk olarak TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine sağlık çalışanlarına olan destek yurt genelinde olduğu gibi Van'da da devam ediyor. Saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Tuşba ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi sakinleri de sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı dakikalarda alkış, ıslık ve ışıklarının söndürmesi ile destek verdiler. - VAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:48 Kaynak: İHA

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