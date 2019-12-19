Van'da sağlık çalışanlarına "Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi" verildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Van'da sağlık çalışanlarına 'Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi' verildi - Son Dakika

Van'da sağlık çalışanlarına "Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi" verildi

6 saat önce

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi'nce sağlık personellerine "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi" eğitimi verildi.

Van'da sağlık çalışanlarına

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi'nce sağlık personellerine "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca çeşitli programlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Program kapsamında SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda eğitim yapıldı. Eğitime yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik 45 kişilik katılımcı eşliğinde hazırlanan 2 günlük hizmet içi eğitimde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmuş olup sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir. Eğitimciler eşliğinde katılım belgeleri verildi."

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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