Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi

01.04.2022 20:34
Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi

Van Büyükşehir Belediyesince, sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesince, sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin, kültür sanat hayatına katkıda bulunmak üzere başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sergiledi.

Hastanenin konferans salonunda sahnelenen, Turgut Özakman'a ait 1908 yıllarını konu alan 'Fehim Paşa Konağı' tiyatro oyunu hastane çalışanları tarafından ilgi gördü.

Etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuzer, oyuncuları da performanslarından dolayı tebrik etti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Tiyatro, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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