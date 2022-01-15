Üye Girişi
Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor

15.01.2022 11:02
Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor

Türkiye genelinde 100 bin nüfusta en az Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giderek vatandaşların aşılarını yapıyor.

Türkiye genelinde 100 bin nüfusta en az Kovid-19 vaka sayısının görüldüğü Van'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, zorlu coğrafyaya rağmen en ücra köylere kadar giderek vatandaşların aşılarını yapıyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranının artması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor.

Alınan tedbirler ve sağlık ekiplerinin fedakar çalışmaları sonucu şu ana kadar Omicron varyantının görülmediği kentte, yüzde 74,5 aşılama oranının yükseltilerek sarı kategoriden maviye geçilmesi hedefleniyor.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenlerle de görüşerek ikna etmeye çalışıyor.

"Aşılarımızı aksatmayalım"

Kentte sağlık ekipleri, kar nedeniyle araçların gidemediği yerlerde tepeleri aşıp aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine, ülkede salgınla mücadelede en iyi illerden birinin Van olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmaları ve alınan önlemlerle Omicron varyantının henüz kentte görülmediğini anlatan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Şu an birinci doz aşıda yüzde 85, ikinci dozda ise yüzde 74,5 oranındayız. Aşıda şu an iyi bir seviyedeyiz. Mavi kategoriye geçmemize az kaldı. Yoğun bakım servislerinde doluluk oranı yüzde 5, normal servislerde ise yüzde 8 civarında. Omicron varyantına henüz rastlamadık ama bu görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Salgınla mücadelede en iyi silah aşı olmaktır. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılarımızı aksatmayalım. Aşı ekiplerimiz, en ücra köylere kadar giderek bu hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Aşı için yoğun mesai harcıyoruz. Yine hastanelerimiz ve aile sağlık merkezlerimizde istenilen her saatte aşı olunabiliyor."

"Birince dozlarını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var"

Aşı ekibinde yer alan doktor Hacer Bahşi de aşıda istenilen sonuca ulaşmak için sürekli çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşları aşı olmaları konusunda duyarlı olmaya davet eden Bahşi, şunları aktardı:

"En kırsal köylerde sağlık çalışanları arkadaşlarımla kar kış demeden bu soğukta, karda aşı yapıyoruz. Birinci dozlarını henüz yaptırmamış vatandaşlarımız var. Salgının bitmesini istiyorsak birinci dozlarını hiç yapmayanların bir an önce aşı olmasını istiyoruz. Yine üçüncü dozlarımızı tamamlayalım. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekir. Genci, yaşlısı demeden, yatalak hastalara, bize ulaşamayanlara, hastaneye gelemeyecek olanlara daha çok ulaşmaya çalışıyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz."

Kırsal Cangoran Mahallesi'nde ekiplerin aşı yaptığı Cevdet Çiftçi de "Aşı için merkeze gidemiyorduk, hem uzak hem de kardan dolayı yolumuz sürekli kapanıyor. Sağlık ekipleri büyük fedakarlık yaparak evimize kadar geldiler. Bugün aşımızı olduk, Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.

Vesile As ise "Ekipler karlı yollardan bu dağın başına kadar bile geldiler. Gerçekten çok mutlu olduk. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Omicron, Van, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor - Son Dakika


Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu         
11:19
Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu         
11:08
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan         
10:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17

Son Dakika Haberleri
11:07 Omuz atma tartışması kanlı bitti! Döve döve metrelerce sürüklediği genci silahla vurdu
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
11:05 Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!
10:50 Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
10:39 Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
10:24 Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı
10:09 MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü
10:08 Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat açıkladı: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 11:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık ekipleri aşı için karlı yolları aşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement