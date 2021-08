Van'da sağlık ekipleri, düğüne gelen davetlilere aşı yaptı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar Fatma Arslan ve Nejdet Bakır, sağlık ekipleri ile birlikte Mustafa Erbay (24) ve Dilan Bayer (24) çiftinin Edremit'in Şabaniye Mahallesi'ndeki düğününe gidip, aşı standı kurdu. Dr. Bakır ve damadın amcası Müslüm Erbay, düğünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaparak, davetlileri aşı olmaya çağırdı. Aralarında damadın da bulunduğu davetliler, anonsların ardından aşı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van'da, aşılama oranının yüzde 60 olduğu belirtildi. Bu kapsamda hastanelerdeki doluluk oranı, yüzde 90'ı geçerken, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 63 olduğu belirtildi. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı aylarda Türkiye'nin en iyi illeri arasında yer alan Van'da, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. Aşılamanın düşük olduğu kentte, normalleşmeyle birlikte özellikle düğünlerde tedbirlere uyulmaması, vaka sayısını yükseltti. Kentte görev yapan 10 bin sağlık çalışanı, aşılama oranını yükseltmek için ikna ekibi gibi ev ev dolaşıyor.

MAHALLE DÜĞÜNÜNDE DAMADA AŞI İpekyolu ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar Fatma Arslan ve Nejdet Bakır, beraberindeki sağlık ekipleri ile beraber Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki Mustafa Erbay ve Dilan Bayer çiftinin düğününe katıldı. Önce damada aşı olup olmadığını soran sağlık ekipleri, daha sonra düğüne gelenleri ikna etmek için aşı ile ilgili bilgilendirici anonslar yaptı. Dr. Nejdet Bakır Türkçe, damadın amcası Müslüm Erbay ise Kürtçe anons yaparak, aşıya davet etti. Anonslar üzerine davetliler, aşılarını yaptırdı. Damada aşı hakkında bilgi veren Dr. Fatma Arslan, aşının önemine değinirken, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların çoğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu anlattı. Aşı olanlar ise ekiplere teşekkür etti.'HEDEFİMİZ MAVİ KATEGORİ'Dr. Nejdet Bakır, aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Nerede bir kalabalık görsek oraya gidiyoruz. Bir düğüne geldik. İnsanlara uluşmaya ve ikna etmeye çalışıyoruz. Van, şu an 'turuncu' kategoride yer alıyor. Kısa sürede 'sarı', sonrasında da 'mavi' olmayı hedefliyoruz. Bunun için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızdan beklentimiz şu; onlar da bizi desteklesinler. Gelsinler, aşılarını olsunlar. Akıllarına takıldıkları bir konu varsa bize danışsınlar. Yani oradan buradan duydukları şeylere inanmasınlar. Gelsinler biz yardımcı olalım ve bir an önce bu pandemiyi bu süreci bitirip, normal hayata dönelim. Bize kalabalık bir düğün olduğunu söylediler. Bunun üzerine biz de geldik, anonslarımızı yaptık. Bunun üzerine de vatandaşlar aşı olmaya başlatılar" dedi.Damat Mustafa Erbay ise pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşıdan geçtiğini belirtip, "Ben de aşı oldum. Normal hayatımıza dönmemiz için herkes aşı olsun. Sağlık ekiplerinin çalışmaları güzel bir uygulama. Tüm vatandaşlarımızın ekiplere yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.Damadın amcası olan Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay da koronavirüsün bir an önce bitmesi için aşının önemli olduğunu söyleyerek, "Düğünde yaptığımız anonslar üzerine vatandaşlarımız aşı oldular. Burada sağlıkçılarımızı, bilim insanlarımızı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Konunun tartışılacak bir tarafı yok. Herkes aşı olmalı" dedi.

