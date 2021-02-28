Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2) - Son Dakika

Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2)

28.02.2021 11:01

Van'ın Saray ve Erciş ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı yolları aşarak kırsaldaki 65 yaş ve üzerindeki kişilere aşı yapıyor.

NECMETTİN KARACA - Van'ın Saray ve Erciş ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen karla kaplı yolları aşarak kırsaldaki 65 yaş ve üzerindeki kişilere aşı yapıyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Van'da en ücra mahallelere giden ekipler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çalışmalarını aksatmıyor.

İran sınırında yer alan Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'ne giden sağlık ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların aşılarını yaptırdı, hayır dualarını aldı.

Kar nedeniyle araçların giremediği mahalle içindeki yollarda yürüyerek evlere ulaşan ekipler, yaşlılara şifa olmanın mutluluğunu yaşadı.

Erciş ilçesinde de Karatavuk Mahallesi Yağlık mezrasına güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, 72 yaşındaki Hanım Kelen'in aşısını yaptırdı.

Yaşlı kadın da karlı yolları aşarak kendisine aşı ulaştıran ekiplere çiçek verdi.

"Tek amacımız sağlık hizmetini her yere ulaştırmak"

Saray İlçe Sağlık Müdürü Dr. Namık Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen kırsal mahallelerde yaşayan yaşlılara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Aşı ulaştırdıkları yaşlıların büyük mutluluk yaşadığını belirten Doğan, "Tek amacımız hastalara ulaşarak aşılarını yapmak. Salgın sürecinde vefat eden sağlık çalışanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onlardan devraldığımız bayrağı sonu kadar taşıyacağız." diye konuştu.

Dr. Hasret Çakıl ise zorlu coğrafyada insanlara ulaşarak aşılarını yaptırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kar ve soğuk havanın çalışmalarını zorlaştırdığını ifade eden Çakıl, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları, sağlık hizmetini vatandaşa ulaştırmamıza engel değil. Çok yorucu ve zahmetli bir aşılama süreci yaşıyoruz. Fakat köylerdeki yaşlılara ulaşıp aşılarını yaptıktan sonra onların duaları, gülümsemeleri bütün yorgunluğumuzu alıyor. Bazen bir hastanın aşısını yapmak için 6 saatlik bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşların bize ihtiyacı var. Özellikle evlere giden yollar kar nedeniyle kapalı ve mecburen yaya olarak evlere gitmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Tek amacımız sağlık hizmetini her yere ulaştırmak."

Kapıköy Mahallesi'nde eşi aşı olan Sami Tunçadam da "Eşim sağlık sorunlarından dolayı ilçede aşı olmaya gidemedi. Evimize kadar gelen sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

"Hastalara ulaştığımız için mutlu oluyoruz

Erciş Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. İhsan Toprak, en ücra mahallelerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürdüklerini anlattı.

Doğa şartlarının tüm zorluklarına rağmen yaşlıları hastalıktan korudukları için mutlu olduklarını aktaran Toprak, "Yaşlılarımıza önem veriyoruz ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Bu şekilde onlara bir hizmet sunuyoruz. Hastanelere gelemeyecek vatandaşlarımızın evlerine gidip aşılarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Annesi aşı olan Halis Kelen de sağlık çalışanlarının kilometrelerce yol katedip kendilerine ulaştığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Sağlık ekipleri kar kış demeden bizlere hizmet ediyorlar. Dünyanın en şanslı milleti bizleriz. Çünkü ücretsiz ayağımıza kadar gelerek aşı yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bizlere bu hizmeti veren fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kendisine aşı yapan sağlık çalışanlarına çiçek hediye eden Hanım Kelen ise, "Allah devletten razı olsun. Devletimiz yaşlılara hizmet ediyor. Sağlık ekipleri evimize gelip bana ve eşime aşı yaptı. Bu hizmet dünyanın hiçbir yerinde yok, çok şanslıyız. Eve gelen doktorlara önceden hazırladığım çiçeği hediye ettim. Onlar bizleri mutlu etti bende onlara sürpriz yaptım." diye konuştu.

Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2)
Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2)
Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2)
Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2)

Hisarcık, Saray, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ekipleri, en ücra köylere ulaşarak Kovid-19 aşısı yapıyor (2) - Son Dakika


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