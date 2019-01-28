Son Dakika Haberleri: Van'da Sağlık Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götürülüyor

Van'da Sağlık Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götürülüyor

1 saat önce

Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylere seyyar sağlık hizmeti götürülüyor.

Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı köylere seyyar sağlık hizmeti götürülüyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktor ve hemşireler, aile sağlığı merkezi bulunmayan köylere giderek sağlık hizmeti veriyor.

İlçe Sağlık Müdürü Niyazi Aytav'ın katılımıyla sürdürülen seyyar sağlık hizmetlerinde, vatandaşların tansiyon ölçümleri, muayenesi, bebeklere aşı ve hamile kadınların da takipleri yapılıyor.

Okullarda da sağlık taraması gerçekleştirilen çalışmalarda, sigarayı bırakmak isteyenler sigara bırakma polikliniğine yönlendiriliyor.

Aytav, yaptığı açıklamada, projedeki amacın, aile hekimlerinin ulaşamadığı uzak ve ücra köylere ulaşmak ve orada bulunan vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu çalışmayla birçok hastaya ulaştıklarını aktaran Aytav, şöyle devam etti:

"Seyyar sağlık hizmetleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüzün bize verdiği hedefler doğrultusunda bir çalışma başlattık. Uzak köylere gidip, muhtar ve köy imamı ile iletişime geçerek köy okulu veya köyün taziye evinde vatandaşlarımızı davet ederek doktorlarımız ve hemşirelerimizle sağlık alanında gerekli eğitimleri ve sağlık taramasını yapıyoruz. Tarama sırasında tespit ettiğimiz rahatsızlıkları ve hastaları üst merkezlerimize sevk ediyoruz. Çoğu hastalarımızı Özalp Devlet Hastanesine yönlendiriyoruz."

Aytav, hastanede bulunmayan branşlar için de vatandaşları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdiklerini ifade etti.

Söz konusu çalışmayı genişletmeye çalıştıklarını belirten Aytav, "Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 40 köye ulaştık. Haftanın 5 günü bu hizmeti vermekteyiz. Hava koşulları el verdiği sürece mutlaka çıkıyoruz. Sahada aile hekimlerimiz de var. Bizim amacımız daha çok aile hekimlerinin ulaşamadığı uzak ve yolları kötü olan mezralarda bulunan vatandaşlarımıza ulaşmak. Ayrıca gittiğimiz her köyün okullarında da sağlık taraması yapıyoruz. Öğrencilere sağlık alanında seminerler veriyoruz." diye konuştu.

Çalışmalarda görevli diş doktoru Çetin Durmaz da uzak köylere giderek hastaları birebir muayene ettiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı konusunda muayenesini yapıyorum. Diğer doktor arkadaşlarım ise diğer alanlarda muayenelerini yapıp gerekli eğitimleri vererek halkımıza faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Köy sakinleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Van, Özalp, Uzak, Güncel
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