Son Dakika Haberleri: Van'da 'Sağlık için Beraber Yürüyelim' etkinliği
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Van'da 'Sağlık için Beraber Yürüyelim' etkinliği

54 dakika önce

Van'da 'Avrupa Hareket Haftası' kapsamında 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' etkinliği düzenlendi.

Van'da 'Sağlık için Beraber Yürüyelim' etkinliği, System.String[]

Van'da 'Avrupa Hareket Haftası' kapsamında 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' etkinliği düzenlendi.


Türkiye Herkes için Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu tarafından 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' sloganıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüş, Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ebubekir Şahin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, protokol üyeleri ile Van'da kamp yapan Türkiye Tekerlekli Kayak Milli Takımı sporcularının katıldığı yürüyüş, Kurtuluş Parkı önünde başlayıp Soydan Kavşağı'nda son buldu. Yürüyüş, Vali Bilmez ve protokolün sporcularla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - VAN

Türkiye, Avrupa, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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