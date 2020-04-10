Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor- Tıp merkezinde mobil... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor- Tıp merkezinde mobil... - Son Dakika

Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor- Tıp merkezinde mobil...

6 saat önce

- Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor Tıp merkezinde mobil numune alma kabinleri ile sedye transport kabini üretimine başlandı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık...

- Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor

Tıp merkezinde mobil numune alma kabinleri ile sedye transport kabini üretimine başlandı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla mobil numune alma kabinleri ile sedye transport kabinleri üretilmeye başlandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada pandemi boyuta ulaşan korona virüsle mücadelede ise sağlık çalışanları ön safta yer alıyor. Bu kapsamda Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yönetimi, sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Çalışmalar kapsamında hastane atölyesinde mobil numune alma kabinleri ile sedye transport kabinleri üretildi.

İHA muhabirine konuşan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, korona virüs pandemisiyle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Türkiye'nin bütün illerinde olduğu gibi Van'da da korona virüs pozitif vakalarının olduğunu ve bu salgından sağlık çalışanlarını korumak için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başhekim İliklerden, "Ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi ilimizde de korona virüs pozitif vakalarımız mevcut. Tabi biz aylar öncesinde bu salgınla ilgili çalışmalar yaptık. Dünya Sağlık Örgütünün de belirlediği gibi bu aşamada önemli olan test hızı, tanı ve daha sonra da izolasyon yöntemlerini sağlamaktır. Ancak biz buna 3'üncü bir basamak daha ekledik. Sağlık çalışanlarımızı korona virüs sürecinde nasıl koruruz, nasıl motive edici bir şekilde çalıştırabiliriz ve onları alana güvenle nasıl gönderebiliriz diye çalıştık. 2 ay önce başladığımız bu çalışmalarda ise ciddi gelişmeler kat ettik" dedi.

"Sağlık çalışanlarımızı riskli hastalardan korumaya çalışıyoruz"

Sağlık çalışanlarını korona virüs şüpheli ve tanılı hastalardan korumak için yüz siperliklerinin yanında sedye transport kabinleri ile mobil numune alma kabinleri ürettiklerini dile getiren İliklerden, "Bu anlamda koruma çalışmalarımız devam etti. Hastalarımızın transferlerinde çok önemli olan sedye transport kabinleri oluşturduk. Korona virüsü şüphelileri ve tanılı hastalarımızın hastane içinde izole ettiğimiz alanlardan geçerken havayı ve diğer alanları efekte etmesini önleyici sedye transport kabinleri ürettik. Sağlık çalışanların en riskli anlardan biri olan korona virüs tanısını koymak için ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinin alınma sürecinde nasıl bir çalışma yaparız diye düşündük. Bu çalışma sonucunda da mobil numune alma kabinleri oluşturduk. Sağlık çalışanımız kabinin içine giriyor. Hasta ise kabin dışında duruyor. Böylece hasta ile sağlık çalışanımız arasındaki bariyerden numune alma işlemleri yapılıyor. Bunun aynı zamanda çocuk hastalar için de yapılan ilk mobil numune alma kabini olarak hizmete soktuk. Şu an hastanemizde 5 tane mobil numune alma kabiniyle de sağlık çalışanlarımızı bu riskli hastalardan korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van'da sağlıkçılar mobil numune alma kabinleriyle korona virüsten korunuyor- Tıp merkezinde mobil...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş, Van, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:43 Kaynak: İHA

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