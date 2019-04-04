Van'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması' Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül töreni gerçekleşti.



İlk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda 9.'su gerçekleştirilen yarışmaya Van ili bin 335 eserle katılarak Türkiye'de 18. oldu. Görsel ve edebi kategoride hazırlanan eserler arasından il birinciliğine aday gösterilen 43 eserden 6 eser ise il birincisi ödülüne layık görüldü. İpekyolu Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla ödül töreni yapıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin, bağımlılıklar konusunda en köklü sivil toplum kuruluşu olan Yeşilayın 100 yıla yakın bir süredir bağımlılıkla mücadeleye talip olduğunu, mücadele ettiğini ve mücadelesini devam ettirdiğini söyledi. Bu mücadelenin bir parçası olarak Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek yarışmasının düzenlendiğini belirten Tekin, "Bu sene 9.su düzenlenen yarışmaya eserleriyle başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyoruz" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, hayatımızı riske atan maddelerden daima uzak durmamız gerektiğini belirterek, "Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır. Hayatın tadını alabilmek ve bir insanın hak ettiği biçimde hayatımızı devam ettirebilmek istiyorsak, hayatımızı riske atan maddelerden daima uzak durmamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bir insan için bu hayatta sahip olduğu ya da olabileceği en önemli değer elbette ki o insanın sağlığıdır. Bu yıl 9.'sunu gerçekleştirdiğimiz yarışmada, ilimizden 736 görsel, 599 edebi olmak üzere toplamda bin 335 eserle Türkiye 18.'si olmuştur. İlçelerimizde yapılan seçim sonucu, her iki kategoride toplam 43 eser il birinciliğine aday olarak seçilmiştir. İl birinciliğine aday olarak seçilen 43 eser arasından ilk, orta ve lise düzeyinde olmak üzere 3 görsel ve 3 edebi eser il birincisi olarak seçilmiş olup Türkiye finali seçmelerine aday gösterilmiştir. Bu bağlamda emeği geçen herkese müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak olan tüm çalışmalarda da başarılar diliyorum" dedi.



Edebi (şiir, hikaye, kompozisyon, deneme, öykü, anı) ve görsel (afiş, resim, karikatür, kısa video) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışma için yapılan değerlendirme sonucunda; görsel kategoride ilkokul il birinciliğini Gevaş Atatürk İlkokulu öğrencisi Eflin Yudar, ortaokul il birinciliğini Muradiye Beydağı Ortaokulu öğrencisi Zilan Çelik, lise il birinciliğini Tuşba Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Tekdemir elde etti.



Edebi kategoride ise ilkokul il birinciliğini İpekyolu Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Berra Kavşut, ortaokul il birinciliğini İpekyolu Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu öğrencisi Havin Aydın, lise il birinciliğini ise İpekyolu Bostaniçi Anadolu Lisesi öğrencisi Yakup Barlas kazandı.



Her kategori ve kademede il birincisi olan yarışmacılar, 500'er lira ödül kazandı. Ödüller İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve protokol tarafından verildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak

ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar

Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı

İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir