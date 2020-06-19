Van'da "Sahil Bandı Projesi" için çalışmalar başladı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde hayata geçirilecek "Sahil Bandı Projesi" için çalışmalar başladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü sahilindeki yaklaşık 3 kilometrelik bölümde gerçekleştirilmesi planlanan proje çalışmaları yaklaşık üç yıl sürecek.

Projenin hayata geçirileceği bölgede inceleme yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, proje kapsamında kentteki ahırların şehir dışına çıkarılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projenin uygulanacağı alanda herhangi bir yasal engelin olmadığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Projemizin yasal alt yapısını oluşturduk. Görüntü ve koku kirliliği yaratan katı ve sıvı atıkları dereler vasıtasıyla Van Gölü'ne akıtan tüm ahırları sahilden kaldırıyoruz. Doğası, tarihi, kalesi ve gölü ile ülkemizin en önemli turizm potansiyellerinden birini içinde barındıran ilimize örnek olacak proje için 2020 yılı başında yapılan fizibilite çalışmalarının ardından ilimizin yüz ölçüm olarak en büyük alana sahip sahil bandı çalışmamızın startını veriyoruz."

Projenin turizme de hizmet edeceğini ifade eden Aslan, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine sahip çıkmak istiyoruz. Proje kapsamında tarihi ve doğal güzellikler korunarak, başta ilimizin değerlerini anlatan Akdamar Adası, Van Kalesi, Hüsrev Paşa Camisi gibi tarihi kültürel temaların olduğu 'Minyatür Van' adını verdiğimiz nadide bir eserimiz olacak." dedi.

Aslan, projenin kente estetik bir görünüm kazandıracağını belirterek, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında yürüyüş, bisiklet, koşu yolları, iskeleler, oturma dinlenme birimleri, plaj voleybolu sahası, basketbol ve voleybol sahası, mini spor alanı, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturaklar, yel değirmenleri, seyir terasları, seyir iskelesi ve piknik alanları yapacağız. Yine ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları, Van Gölü'ne akan derelerin taş duvarlarının yapılması ve ıslahı ile 500 araçlık otopark, sahilde aydınlatma direkleri ile estetik ve çevreci bir aydınlatma gibi sosyal amaçlı düzenlemeler yapacağız. Bu proje ile ilçemizin çehresi değiştirmeyi hedefliyoruz."