Son Dakika Haberleri: Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı
Son Dakika Güncel Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı

Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan ve Van Gölü sahil bandına yerleştirilen 17 çöp kovasını kırıp suya atan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Van'da sahildeki çöp kovalarını kırıp, göle atan 4 kişiye gözaltı, System.String[]

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan ve Van Gölü sahil bandına yerleştirilen 17 çöp kovasını kırıp suya atan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde gezintiye çıkan 4 kişi, çöp kovalarını tekmeleyip kırdıktan sonra Van Gölü'ne attı. O anlar ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polisler, çöp kovalarını kırarak göle atan şüphelilerin isimlerini ve adreslerini tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.D., C.K., F.T. ve R.K. ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Alkollü oldukları belirtilen şüphelilerin aynı yürüyüş bandında 2 vatandaşa da sataştıkları anın görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadıklarını belirterek, "Kamu malına zarar veren insanlar bundan nasıl bir haz alıyor anlamış değilim. Yapılan hizmete zarar verenlerin bunu art niyetli ve bilerek yaptıkları gayet açık. Bir bölgeye ve Edremit'in muhtelif yerlerinde yapılan hizmetlere zarar verenler nasıl bir psikolojiye sahiptirler. Tüm bu yaptığımız hizmetler ilçemizin ortak kullanım alanlarındaki kamunun malıdır. Dolayısıyla verilen bu zarar hepimize veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve destek istiyorum" dedi.

Van Gölü, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:16 Kaynak: DHA
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