Üye Girişi
Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı - Son Dakika

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

28.12.2021 10:58

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa terk edilen pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına aldı.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı. Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler, hayvan ambulansıyla olay yerine gitti. Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

"Bu köpeği ilk kez burada gördüm"

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, "Sabah saatlerinde okulla gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Van Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlarda gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya getirilen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini biz yapıyoruz" diye konuştu.

Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı
Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı
Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Pitbull, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı         
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı         
10:52
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü         
10:24
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:24 Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek koruma altına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement