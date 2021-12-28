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İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

28.12.2021 10:25

VAN'ın Edremit ilçesinde bir ilkokul yakınında dolaşırken görülen sahipsiz pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınakta koruma altına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde bir ilkokul yakınında dolaşırken görülen sahipsiz pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınakta koruma altına alındı.

Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeğin tehlike oluşturacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gönderilen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne kullanarak yakaladı. Köpek, hayvan ambulansıyla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

'BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM'

Okul çevresinde ilk kez pitbull cinsi bir köpekle karşılaştığını söyleyen Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve "Sabah saatlerinde sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdim. Onlar da gelip köpeği aldılar. Bu köpeği, ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum" dedi.

'BAKIM VE TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ'

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, "Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik ve müdahale ettiler. Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şu an buraya gelen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini hepsini yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)-

İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI
İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI

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Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İLKOKUL YAKINLARINDA GÖRÜLEN SAHİPSİZ PİTBULL YAKALANIP, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
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