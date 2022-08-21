Van'da sahte alkolden 2 kişihayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'da sahte alkolden 2 kişihayatını kaybetti

21.08.2022 13:38
Van'da sahte alkolden 2 kişihayatını kaybetti

Van'da sahte alkol alan 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Van'da sahte alkol alan 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ağustos 2022 günü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sahte alkol kullanımı

şüphesiyle bazı şahısların tedavi altına alındığı bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, kendisi de alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan 1 şüpheli hakkında işlem yapılmış, alınan ilk beyanlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın il dışından getirilen malzemeler ile imal edilen sahte alkolü tükettikleri anlaşılmıştır. Sahte alkol kullanımı şüphesiyle 8 vatandaşımız Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin eden şahsın da bulunduğu 2 vatandaşımız 21 Ağustos 2022 günü hayatını kaybetmiştir. Halen Hastanede 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Konuyla ilgili varsa başka şüpheli ve kullanıcı şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Araştırma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sahte alkolden 2 kişihayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sahte alkolden 2 kişihayatını kaybetti - Son Dakika
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