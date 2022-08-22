Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4'e çıktı

22.08.2022 12:27
Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4'e çıktı

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 4'ü hayatını kaybederken, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan 8 kişiden 4'ü hayatını kaybederken, 4 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirilen malzemelerle sahte içki hazırlandığını ve bu sahte içkiden de 8 kişinin içtiğini tespit etti. Tespit edilen 6 kişi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 2 kişi ise evinde ölü bulunmuştu.

2 kişi daha yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavisi devam eden 6 kişiden 2'si ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün 2 olan ölü sayısı bugün itibariyle 4'de yükseldi. Tedavisi devam eden diğer şahısların ise görme sorunu yaşayabileceği belirtildi.

"İnsanlarımızın hayatı ciddi manada tehdit altında"

Tedavisi devam edenlerin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van'da ölümle sonuçlanan ciddi metil alkol zehirlenmelerinin yaşandığını belirtti. Metil alkol zehirlenmelerin ciddi halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade eden Dr. Tatlı, "Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Metil alkol, aslında sanayide kullanılan solventlere katılan bir çeşit kimyasal maddedir. İnsan tüketimi için asla uygun olmayan bir kimyasaldır. Kötü niyetli insanlar kötü maliyetli alkol üretmek için bunu alkollü içeceklerin içine katıyorlar. Bu yüzden insanlarımızın hayatı ciddi manada tehdit altındadır" dedi.

"Görme kaybıyla sonuçlanan klinik tablolar ortaya çıktı"

Alkollü içeceklerin tüketilmesini asla önermediklerini dile getiren Tatlı, "Tüketenler mutlaka bandrollere dikkat etsin. Arkadaş ortamlarında size alkol sunulduğunda içecekseniz şişenin bandrolüne bakın. Dolayısıyla doğru yerlerde alındığına emin olarak için. Van'da ortaya böyle bir tablo çıktı. Arkadaş ortamında içilen alkolden bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı ise yoğun bakımındaki hayat mücadelesini sürdürüyor. Görme kaybıyla sonuçlanan klinik tablolar ortaya çıktı. Konu hakkında dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (2) Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (2)
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da sahte içki kabusu: Ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement