Van'da sahte bin 800 dolar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da sahte bin 800 dolar ele geçirildi

25.07.2022 08:53
Van'da sahte bin 800 dolar ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte bin 800 dolar ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte bin 800 dolar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 'Parada Sahtecilik SKM' konuları çerçevesinde 36 adet sahte 50 dolar ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuruyla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı Kiraladığı ahırda göçmen kaçakçılığı Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sahte bin 800 dolar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
08:19 Seyirci, "Kimi 5 saniyeliğine çıplak görmek istersin?" sorusuna "İrem Derci" yanıtını verdi! Sanatçıdan yanıt gecikmedi
08:08 Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TV 8.5 kanalında program yapacak
08:05 Şirketler için kur korumalı mevduat kararı! Vergi avantajı devam edecek
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da sahte bin 800 dolar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement