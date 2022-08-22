Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
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Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı

22.08.2022 13:32
Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı

VAN'da, sahte içki içtikten sonra fenalaşıp, hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

VAN'da, sahte içki içtikten sonra fenalaşıp, hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

Sahte içki nedeniyle fenalaşıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden 2'si, dün hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 6 kişiden 2'si ise bugün yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı, 4'e yükselmiş oldu. Diğer 4 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, sahte içkilerin kente 3 gün önce getirilen malzemelerden hazırlandığını belirlemişti. Ekipler, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


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Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Sahte alkolden etkilenen 2 kişi daha tedavi altına alındı Sahte alkolden etkilenen 2 kişi daha tedavi altına alındı Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3) Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (3)
Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
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