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Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu

30.11.2021 08:54
Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İpekyolu ilçesinde 2 farklı iş yerinde yapılan aramada; 131 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 3 adet bidon içerisinde toplamda 15 litre sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 61 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da sahte içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika
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