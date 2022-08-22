Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlenmişti. Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte sahte alkol tükettikleri değerlendirilen iki kişi daha hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü - Son Dakika

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