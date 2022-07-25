İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlayanların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da sahte para operasyonu - Son Dakika

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