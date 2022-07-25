Van'da sahte para operasyonu - Son Dakika
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Van'da sahte para operasyonu

25.07.2022 11:37
Van'da sahte para operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlayanların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sahte para operasyonu - Son Dakika

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