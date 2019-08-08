Son Dakika Haberleri: Van'da sahte para uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da sahte para uyarısı

1 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği seminerler ve hazırladığı broşürler ile Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Van'da sahte para uyarısı, System.String[]
VAN İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği seminerler ve hazırladığı broşürler ile Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar ve kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında, hayvan pazarındaki kurban satıcılarına ve vatandaşlara broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Jandarma farklı mahallelerde de vatandaşları sahte para ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Elinize sahte para veya çek geçtiğinde derhal 156 Jandarma İhbar Hattı'na bildiriniz. Tanımadığınız kişiler size çek vermek istediğinde, bankayı arayarak çekin doğruluğunu kontrol ediniz. Milli değerlerimizden biri olan Türk Lirası banknotlarımızı dikkatli ve özenli kullanınız. Kur değerini bilmediğiniz yabancı paralarla alışveriş yapmayınız"denildi.



Kurban Bayramı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Burası benim arsam" deyip İstanbul'un en kalabalık ilçesinde yolu trafiğe kapattı!
SGK'ya borcu olanlar 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da sahte para uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]