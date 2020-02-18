Van'da sahte parayla araç satın alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gürpınar ilçesinde sahte parayla araç satın aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.A, aracını sattığı kişilerden aldığı 82 bin liranın sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, satın aldıkları araçla kaçmaya çalışan M.Ö, B.D, M.B ve E.C'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve E.C. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, M.Ö. ile B.D çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Araç sahibi C.A'ya verilen 82 bin liranın yapılan kontrollerde 4 ayrı seri numaralı 816 adet 100 liralık banknotlardan oluştuğu belirlendi.

Sahte parayla alınan araç, sahibine teslim edildi.