Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Hakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu. Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.