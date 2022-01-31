Üye Girişi
Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı

31.01.2022 10:23
Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van- Hakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu. Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


YORUMLAR
500

Pasaport, Başkale, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


NFT platformunda yerini alan resim sergisi sanatseverlerle buluştu NFT platformunda yerini alan resim sergisi sanatseverlerle buluştu         
10:16
Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı         
10:09
Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi         
10:09
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
10:11 Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı
10:09 Son dakika: İhracat ithalatı karşılayamadı! Dış ticaret aralıkta 6,7 milyar dolar açık verdi
10:09 Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
09:45 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı
09:42 Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar
09:40 Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da sahte pasaportla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement