Van'da "Sakatatçılar Çarşısı" Açılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret usulüyle yaptırılan "Sakatatçılar Çarşısı" inşaatı tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret usulüyle yaptırılan "Sakatatçılar Çarşısı" inşaatı tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce sağlık şartlarına uygun olmayan bir ortamda hizmet veren ve kısa süre önce ihalesi yapılarak yapımına başlanan Sakatatçılar Çarşısı inşaatında sona gelindi.



Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde yapılan projede 16 dükkan, lokanta ve zabıta noktası bulunuyor.



Tabelaları, dolapları, soğuk hava depoları konulan ve bazı esnafın dükkanlarında satışa başladığı çarşı, modern ve hijyenik yapıya kavuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, projede bütün detayların düşünüldüğünü belirterek, "Sağlık ve hijyen kurallarını üst düzeyde uygulayacağımız modern çarşımızın çok yakında açılışını yapacağız. Esnafımız yavaş yavaş dükkanlarına yerleşmeye başladı. Çok güzel bir çarşı oldu." ifadesini kullandı.



Esnaf İzzettin Özarslan da artık hijyenik bir ortamda hizmet vereceklerini vurgulayarak, "Biz sakatatçı esnafı yeni yerlerimizde çok daha konforlu bir şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Halkımız gönül rahatlığı ile alışverişini yapabilecek. Tüm esnafımız ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.



Sakatatçılar Kooperatif Başkanı Abdulmenaf Tüzün de Büyükşehir Belediyesinin çok önemli bir projeye imza attığını kaydetti.

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