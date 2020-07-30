Van'da Samancılar Sitesi'ne giden yol asfaltlandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Samancılar Sitesi yolunu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte meslek gruplarının yer aldığı iş alanlarında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığına ekipleri, oto sanayi sitesi, hayvan pazarı ve briketçiler sitesinin ardından uzun yıllardır yapılmayan Samancılar Sitesi yolunu asfaltladı.

Özalp yolu üzerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan 10 dönümlük Samancılar Sitesi alanında da çalışma yürüten ekiler, site ve çevresini yeni bir görünüme kavuşturdu.

Site esnafı, çalışmalardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.