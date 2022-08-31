Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

31.08.2022 01:03
Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'da "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van'da "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinsel istismar suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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