Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı

25.07.2022 15:54
Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı

VAN'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan E.İ., ve S.K., Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

VAN'da kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan E.İ., ve S.K., Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de bu yöntemle başkalarını dolandırdıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kendisini savcı olarak tanıtan E.İ., ve S.K., adlı şüpheliler Tuşba ilçesinde bulunan M.İ.,'yi arayarak, hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini söyleyerek dolandırdı. JASAT ekiplerinin tespit ettiği dolandırıcılık olayı ile ilgili şüpheliler, yapılan operasyonla suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemle başkalarını dolandırdıkları belirtildi.


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Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 'savcı' yalanı ile dolandıran 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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