Van'da sebze ekili alanlarda hastalık kontrolü - Son Dakika

Van'da sebze ekili alanlarda hastalık kontrolü

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince örtü altı ve açık alanlarda yetiştirilen domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber gibi sebze ekili alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmaya devam ediyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince örtü altı ve açık alanlarda yetiştirilen domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber gibi sebze ekili alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmaya devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, teknik ekiplerce Tuşba, Erciş, İpekyolu, Gevaş ve Edremit ilçelerinde sebze ekili alanlarda domates güvesi (Tuta absoluta) için feromon tuzakları kurularak zararlının takibi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda zararlı çıkış zamanları, popülasyon yoğunlukları, ekonomik zarar eşiği seviyesi ile mücadele yapılması gereken yerler ve mücadele tarihleri belirlenerek üreticilerimiz bu konuda bilgilendirmekte ve gerekli duyurular yapılmaktadır. Ayrıca yapılacak kimyasal mücadelede de zararlı ve hastalıklar için bitki koruma ürünleri kullanımı hususunda Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış zirai ilaçlar hakkında da gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır" denildi. - VAN

Tuşba, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da sebze ekili alanlarda hastalık kontrolü - Son Dakika Ekonomi

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