Van'da "Seçim Koordinasyon Merkezi" Kuruldu

Van Emniyet Müdürlüğü
tarafından "Seçim Koordinasyon Merkezi" kuruldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin il ve ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanması, seçim öncesinde ve sonrasında oluşabilecek olayların önlenmesi ve seçimlerin güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli güvenlik önlemlerin alınması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yapılabilmesi için çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz polis sorumluluk bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 31 Aralık
2018 tarihinde ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde 24 saat esasına göre çalışacak şekilde 'Seçim Koordinasyon Merkezi' kurulmuştur. Seçim Koordinasyon Merkezi telefon ve faks numaraları ise; İpekyolu/Tuşba/Edremit Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 217 4639 - 0432 217 1352, Bahçesaray
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 751 2526 - 0432 751 2120, Başkale
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 651 2560 - 0432 651 2265, Çaldıran
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 412 2268, Çatak
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 512 2316, Gevaş
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 612 3147 - 0432 612 2020, Gürpınar
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 551 2379 - 0432 551 2286, Saray
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 781 2343 - 0432 781 2120, Erciş
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 388 2098 - 0432 388 2099, Muradiye
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 4512029 - 0432 451 2163, Özalp
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 712 2247 - 0 432 712 2044" - VAN